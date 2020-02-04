أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الثلاثاء، الموافق 4 فبرير/ شباط، 2020 وهي كالتالي:

منظمة رايتس رادار تطالب مليشيا الحوثي بتسليم خرائط حقول الألغامhttps://www.elyamnelaraby.com/456769/ منظمة دولية ترصد نزوح أكثر من 14 ألف شخص في محافظتي مأرب و الجوفhttps://www.elyamnelaraby.com/456771/ سقطرى.. كتيبة خفر السواحل تعلن تأييدها للمجلس الانتقاليhttps://www.elyamnelaraby.com/456772/ معسكر كوارتز تنظم محاضرة توعوية للحد من تعاطي وتهريب المخدرات بحضرموتhttps://www.elyamnelaraby.com/456773/ Advertisements المركز الثقافي اليمني بالقاهرة ينظم ندوة ثقافية عن الموروث الثقافي الشعبي https://www.elyamnelaraby.com/456785/ الإدارة الفنية تتسلم مبدئياً مشروع بناء صفوف دراسية بمدرسة بن عدوان بحريضةhttps://www.elyamnelaraby.com/456792/ دابير يمنية لحماية الطلبة والجالية في الصين من فيروس «كورونا»https://www.elyamnelaraby.com/456793/ الكثيري يدشن مشروع كسوة الشتاء لمؤسسة آل كثير للتنمية بحضرموتhttps://www.elyamnelaraby.com/456794/ وزير الاعلام يشيد بخطوة انشاء الجسر الجوي الذي يحد من معاناة المواطنينhttps://www.elyamnelaraby.com/456797/ البحسني يلتقي وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالمكلا https://www.elyamnelaraby.com/456798/

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