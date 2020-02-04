البحسني يلتقي وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020

الخليج 365 - المكـلا

التقى محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر برئاسة وكيل البعثة الدولية للصليب الأحمر بعدن ماتياس ومدير فرع برنامج التدريب الحركي باليمن ڤانكث للإطلاع على خططهم التي يعتزمون تنفيذها خلال العام الجديد في القطاع الصحي بالمحافظة.



وفي اللقاء رحب محافظ حضرموت بالوفد، مشيدا بجهود اللجنة الدولية في دعم القطاع الصحي بالمحافظة خصوصا مركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي، داعيا إلى بذل مزيد من الجهود ومواصلة الدعم خصوصا وأن حضرموت تعد بيئة خصبة لكافة الجهات الداعمة في مختلف المجالات لما تتمتع به من استقرار وأمن واستعداد من قبل السلطة المحلية لتقديم كل التسهيلات المطلوبة لإنجاح كافة التدخلات.

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وأشار محافظ حضرموت إلى أن المحافظة أصبحت قبلة لكثير من المرضى من مختلف المحافظات المجاورة خصوصا مركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي ومركز نبض الحياة لأمراض القلب وغيرها من المستشفيات العامة والخاصة، مؤكدا بأن السلطة المحلية بالمحافظة تتحمل دفع رواتب القطاع الصحي والتربوي منذ سنوات وتقوم بدفع تكاليف شراء المعدات وقطع الغيار وغيرها للأجهزة والمعدات في المستشفيات جراء الازمة التي تشهدها البلاد.

من جانبهم استعرض وكيل البعثة الدولية للصليب الأحمر بعدن ماتياس ومدير فرع برنامج التدريب الحركي باليمن ڤانكث، جانبا من الجهود التي تبذلها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن في الجوانب الإنسانية حيث بدأ عملها منذ العام 1962م وتعمل اللجنة حاليا في 80 دولة كلها تعاني من الصراعات، مؤكدين بأن عمل اللجنة سيستمر في حضرموت خصوصا في دعم مركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي بالمواد الخاصة بالأطراف إلى جانب الإبتعاث والتأهيل والتدريب للكادر العامل بالمركز كما هو الحال منذ تأسيسه وحتى الآن.

واختتم وكيل البعثة الدولية للصليب الأحمر بعدن ومدير فرع برنامج التدريب الحركي باليمن حديثهما بالتأكيد على استمرار العمل والدعم لمركز الأطراف والعلاج الطبيعي، مشيدين بالتجربة التي تحققت في حضرموت في الجانب الأمني وتطبيع الحياة وإعادة المرافق الحكومية.

حضر اللقاء مدير عام هيئة مستشفى ابن سيناء العام الدكتور العبد باموسى ومدير مركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي الدكتور محمد الجمحي ومسؤولة التدريب الحركي باللجنة الدولية للصليب الأحمر الدكتورة اروى الجوهي ومسؤول قسم الحماية باللجنة علي محمود.