وزير الاعلام يشيد بخطوة انشاء الجسر الجوي الذي يحد من معاناة المواطنين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020

الخليج 365 - عدن

قال وزير الاعلام معمر الارياني"أن الجسر الجوي خطوة انسانية جاءت بعد رفض المليشيا الحوثية لمبادرات وفد الحكومة المتكررة وآخرها في مشاورات السويد لتشغيل مطار صنعاء للرحلات الداخلية.



وقال الارياني: "ان ‏هذه الخطوة الإنسانية تؤكد حرص الحكومة وتحالف دعم الشرعية على التخفيف من معاناة المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية وتسهيل سفرهم لتلقي العلاج".

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واشار الارياني الى صول أولى رحلات الجسر الجوي التي أطلقتها قوات تحالف دعم الشرعية بالتنسيق مع الحكومة وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية الى العاصمة الأردنية عمان تقل مجموعة من المرضى "دفعة اولى" من الحالات المرضية والأمراض المستعصية مع مرافقيهم.

‏وشدد الارياني على ضرورة وضع آلية لضمان تمكن كافة الحالات المرضية في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية من الاستفادة من الجسر الجوي وعدم احتكاره في حالات خاصة بالمليشيا، وضمان التدقيق في هويات المستفيدين ومرافقيهم للحيلولة دون استخدامه لأغراض سياسية.

‏وثمن الارياني الجهود التي بذلها التحالف بقيادة الأشقاء بالمملكة العربية السعودية والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمة الصحة العالمية لتسيير الجسر الجوي ضمن جهود تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني..موجها الشكر والتقدير للاشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية على تعاونهم الاخوي.