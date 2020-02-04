تعرف على أسعار الصرف في عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - مازالت اسعار صرف العملات الأجنبية تشهد ترنحا ملحوظا وانخفاضا مقابل الريال اليمني كما هو الحال في تداولات يوم الإثنين بالعاصمة عدن. وقال متداولون بالعملة ان سعر صرف الدولار بلغ اليوم 642 ريال للشراء فيما بلغ سعر بيعه 647 ريال يمني. Advertisements واضافوا ان الريال السعودي سجل امس 169 ريال للشراء ويباع بزيادة ريال واحد على الاقل.

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