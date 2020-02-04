منزل محافظ شبوة يتعرض للشرب بمدفع بي 10 اسفر عن اصابة شقيقه ونساء اخرات

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يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية ان عناصر مسلحة استهدفت منزل محافظ شبوة محمد بن عديو، بقذائف بي 10 اسفر عن اصابة شقيقه ونساء اخرات. Advertisements وحسب المصادر ان الهجوم استهدف منزل محمد صالح بن عديو في قرية الخبر بمديرية حبان. وأكدت المصادر أن العناصر المسلحة استخدمت قذائف بي عشرة في استهداف منزل المحافظ بن عديو واسفر عن اصابة شقيق المحافظ وعدد من النساء. وحمل المصدر عناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي .

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