رئيس انتقالي عدن " الوالي " يتفقد موقع الحريق بكريتر ويطلع على الاضرار المخلفة

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يزيد بن سلمان - شبوة - تفقد د. عبدالناصر الوالي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس القيادة المحلية بالعاصمة عدن صباح اليوم موقع الحريق الذي وقع مساء امس بحافة حسين في صيرة بالعاصمة عدن.
وأطلع الوالي على حجم الاضرار التي خلفها الحريق الهائل الذي شب في ساعة متاخرة من مساء امس بمنزل احد المواطنين قرب مسجد الاهدل في حافة حسين بمدينة كريتر .
حيث ادت النيران الى التهام منزل مكون من 4 ادوار راح ضحيته امرأتين " الأم 60 عاما وابنتها 35 عاما ".
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