’’العكيمي’’ يطالب بمحاكمة عسكرية وعاجلة للواء ’’هاشم الاحمر’’ (شاهد التفاصيل)

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يزيد بن سلمان - شبوة - قال الشيخ / عبدالله العكيمي بتغريدة له انه يجب محاكمة اللواء/هاشم الاحمر محاكمة عسكرية وبصورة عاجلة وذلك لما عمله من فساد وخيانه . نص التغريدة : "يجب ان يقدم اللواء هاشم الاحمر الى المحكمة العسكرية بصورة عاجله ومحاكمتة بتهمة الخيانه والفساد . واضاف قوله : " لقد تعاون مع الحوثيين وارسل لهم الاحداثيات عن المواقع العسكرية في الجوف ونهم وصرواح اما في الوديعة فبلغ فسادة مبلغا عظيما فقد انشاء صندوق خاص به وكان يجبر كل مسافر على دفع 10 ريال سعودي" .

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