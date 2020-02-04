شكرا لبحثكم عن خبر شاهد ..زفاف شاب يمني على شابة سويدية حسناء والأخيرة تفاجأ العريس باشتراط واحد لاتمام الزواج ! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - زفت فتاة سويدية نهاية الأسبوع الماضي، لشاب يمني مغترب في مملكة السويد وهي ترتدي الزي اليمني. Advertisements وقال ردفان عبدالله المقداد -مغترب في السويد ، أن فتاة سويدية زفت لشاب يمني بحضور عدد كبير من أبناء الجالية اليمنية ،وهي وعريسها يرتديان الزي اليمني الصنعاني وهو ما اشترطته العروسه. وأوضح أن حفل الزفاف شهد حضور سويدي كبير، مضيفاً بأن الحضور انبهر بطريقة الحفل وبالزي اليمني.

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