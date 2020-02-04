شكرا لمتابعة خبر عن السلطات السعودية تباغت المغتربين اليمنيين وتعلن رسميا الغاء نظام الكفيل وتسمح لهم بالعمل والتنقل بحرية، وتغيير نوع الاقامة لحفظ ممتلكاتهم وتوثيقها باسمائهم الشخصية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - السلطات السعودية تباغت المغتربين اليمنيين وتعلن رسميا الغاء نظام الكفيل وتسمح لهم بالعمل والتنقل بحرية، وتغيير نوع الاقامة لحفظ ممتلكاتهم وتوثيقها باسمائهم الشخصية

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