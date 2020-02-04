الكثيري يدشن مشروع كسوة الشتاء لمؤسسة آل كثير للتنمية بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020

الخليج 365 - سيئون

دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء عصام حبريش الكثيري و الشيخ عبدالله صالح الكثيري - شيخ قبائل آل كثير - عضو مجلس الشورى مشروع كسوة الشتاء الذي تنفذة مؤسسة آل كثير للتنمية بمحافظة حضرموت و يستهدف توزيع كسوة شتاء لعدد 21 الف و 846 من ابناء قبيلة آل كثير بمديريات محافظة حضرموت وعدد من شرائح المجتمع المتضررة من الظروف الحالية التي تعيشها البلاد باجمالي 4994 اسرة مستفيدة من المشروع بتمويل من فاعل خير .



و في حفل تدشين المشروع الذي اقيم في فندق سيئون بلازا وحضره الاستاذ الدكتور محمد عاشور الكثيري رئيس جامعة سيئون و فضيلة القاضي محمد علي بن طالب الكثيري رئيس محكمة تريم الابتدائية و الدكتور محمد احمد فلهوم مدير عام مكتب التربية والتعليم و الاستاذ عبدالوهاب بن علي جابر مدير عام مديرية شبام ، اشاد الاستاذ عصام حبريش الكثيري بالدور المجتمعي الذي تقوم به مؤسسة آل كثير للتنمية بحضرموت مشيرا الى أنه بمثل هذه المشاريع التي تسد حاجات كثير من الأسر المتعففة في اكساء اطفالهم و اهلهم في ظل الاجواء الباردة التي نعيشها سنويا في حضرموت معبرا عن شكره و تقديره لفاعل الخير الذي تكفل بالمشروع و كافة العاملين في المؤسسة و اللجان القائمة على عملية التوزيع متمنيا استمرار مثل هذه المشاريع بصورة متكررة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية .

و أوضح الشيخ عبدالله صالح الكثيري شيخ قبيلة آل كثير عضو مجلس الشورئ الى ان هذا المشروع يعد واحدا من اهم المشاريع التي تنفذها المؤسسة الى جانب عدد آخر من المشاريع التنموية و الاجتماعية و كفالة الايتام والارامل و مساعدة المحتاجين من ابناء قبيلة ال كثير و مختلف شرائح المجتمع شاكرا كل المساهمين في تمويل مشاريع المؤسسة مشددا على ادارة المؤسسة بذل مزيدا من الجهد في اقامة مشاريع جديدة في الفترة القادمة .

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الى ذلك اشاد الاستاذ عبدالله رمضان باجهام مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بحضرموت بالدور و النشاط الذي تقوم به مؤسسة آل كثير للتنمية من خلال اقامتها لعدد من المشاريع الخيرية و الاجتماعية و تحقيق استفادة كبيرة من خلال مشاريع تستهدف اعداد كبيرة من ابناء المجتمع مشيدا بمستوى الدعم الذي تحصلت علية المؤسسة من القائمين عليها موكدا استعداد المكتب لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه مشاريع و نشاط المؤسسة .

وفي بداية حفل التدشين رحب الشيخ سعيد بن جعفر بن طالب الكثيري رئيس مؤسسة آل كثير للتنمية بالحاضرين موضحا الى ان مشروع كسوة الشتاء يستهدف 4994 اسرة باجمالي 21846 مستفيد منهم 10808 من الذكور و 11038 اناث مشيرا الى ان المشروع و الممول من فاعل خير سيوزع 32 الف و 900 قطعة من الملابس الشتوية ، مستعرضا في كلمته مشاريع المؤسسة التي قامت بتنفيذها في الفترة الماضية والتي من أهمها توزيع السلال الغذائية باجمالي 3 الف و 348 سلة غذائية و الزواج الجماعي الاول لقبيلة ال كثير و كفالة العديد من الايتام والأرامل و اقامة الدورات التعليمية النوعية للطلاب ومساهمة في تكاليف العلاج لاكثر من 60 حالة تم علاجهم خارج الجمهورية .

و القيت في الفعالية قصيدة شعرية للشاعر / محي الدين جعفر بن طالب الكثيري نالت استحسان الحاضرين .

حضر الاحتفالية عدد من مدراء المرافق العامة بوادي حضرموت و الصحراء و عدد من شيوخ و وجهاء قبيلة آل كثير من مختلف مديريات حضرموت .