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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإدارة الفنية تتسلم مبدئياً مشروع بناء صفوف دراسية بمدرسة بن عدوان بحريضة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020
الخليج 365 - سيئون
تسلمت الإدارة الفنية بديوان وكيل محافظة حضرموت برئاسة المهندس فائز الزعبي، مشروع بناء ثلاثة فصول دراسية مع مرفقاتها بمدرسة بن عدوان بمديرية حريضة غرب وادي حضرموت.
وجرت عملية التسليم من قبل مؤسسة أبوحازم المنفذة للمشروع، الذي بلغت كلفته الاجمالية 43.566$ ممولة من حصة المحافظة من مبيعات النفط.
ولقي المشروع ارتياحاً من قبل الأهالي لما سيحققه من سد لحاجة المدينة التعليمية، ولما من شأنه أن يخفف من حدة الازدحام الطلابي بالمدرسة.
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