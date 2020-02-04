المركز الثقافي اليمني بالقاهرة ينظم ندوة ثقافية عن الموروث الثقافي الشعبي 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020

الخليج 365 - القاهرة

نظم المركز الثقافي اليمني في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم ، ندوة بعنوان (الموروث الثقافي الشعبي اليمني بين الحضارة العريقة والتهميش في ظل الظروف الحالية) وذلك على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ 51.



وتطرقت مدير المركز اليمني الثقافي في القاهرة المستشارة عائشة العولقي خلال افتتاحها الندوة، إلى أهمية تنظيم مثل هذه الندوات والفعاليات الثقافية والفنية لنشر ثقافة وفنون اليمن العريقة خصوصاً في الظروف العصيبة الحالية التي تعيشها بلادنا..مؤكدة أنه لا بد من طرح الموروث الثقافي اليمني وتصدير ثقافة وفنون اليمن للإيمان بأن الثقافة تصلح ما أفسدته السياسة وأن الثقافة والفنون هي القوى الناعمة.

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من جانبه أكد الكاتب اليمني الدكتور محمد المحبشي، أهمية تصدير ثقافة بلادنا والحفاظ عليها،فيما استعرض الكاتب اليمني وليد دماج، جهود وزارة الثقافة بهذا الجانب، وأهمية الحفاظ على ميراث اليمن الثقافي العريق.

كما استعرضت الباحثة اليمنية ولاء عبدالله، ورقة عمل حول منهجية تدريس الحفاظ على الموروث الثقافي بمراحل النشئ والطفولة بالمدارس لكي ينشأ الطالب مدركا للحضارة والتراث اليمني.

بدوره تحدث الكاتب المصري حسام أبو العلاء، حول ارث اليمن الثقافي العريق، كما تطرق وكيل كلية الآثار بجامعة القاهرة وأستاذ التراث المعماري الدكتور أسامة طلعت، إلى تجربة التدريس بجامعة عدن، وأهمية ما يحتويه اليمن من تراث وميراث حضاري عريق منذو فجر التاريخ وأهمية الحفاظ عليه.

ادار الندوة المخرج السينمائي اليمني عمار ناجي، كما شارك في الندوة عدد من كبار الضيوف والنقاد ورجال الدولة في اليمن ومصر والوطن العربي.