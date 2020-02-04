الجمعية الحضرمية للنحالين الحضارم بمديرية القطن  تنتخب إدارة لها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020

الخليج 365 - القطن

انتخبت الجمعية الحضرمية للنحالين الحضارم بمديرية القطن محافظة حضرموت إدارة لها برئاسة علي سليمان باشادي ولجنة للرقابة والتفتيش برئاسة محمد عبدالرزاق باجسير.



وجاء ذلك في الاجتماع التأسيسي للجمعية الذي عقد صباح يوم الأحد الثاني من فبراير بمدينة القطن بحضور نحو ثلاثمائة عضو مؤسس.

وفي الاجتماع التأسيسي أشاد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي أشاد بمثل هذه الجمعيات الإنتاجية لما لها من دور كبير في رفد الاقتصاد الوطني .. معتبراً ان تربية النحل وإنتاج العسل من المهن الرئيسية بحضرموت لما يتمتع به العسل الحضرمي من شهرة وجودة عالية , ناهيك عن اهتمام عدد كبير من أبناء المحافظة بهذه المهنة والعمل بها , مؤكداً اهتمام السلطة بهذه المهنة حيث أقيمت عدد من الورش والدورات التدريبية للمشتغلين بها وذلك لتحسين جودة العسل وزيادة الإنتاج.

وداعياً النحالين للاهتمام أكثر بهذه المهنة وتطويرها والحفاظ على جودة العسل وزيادة الإنتاج . بدوره أستعرض رئيس اللجنة التحضيرية عبدالعزيز البكري أهداف الجمعية ومهام الأعضاء واللائحة التنفيذية للجمعية .

من جانبه بارك مدير الشئون الاجتماعية والعمل بالمديرية محمد بن دهري تأسيس الجمعية متمنياً لإدارتها التوفيق والنجاح , مشيراً ان تأسيس كيان للنحالين ستكون ثماره جيدة ولها الأثر الطيب من خلال الاهتمام بالنحالين وتشجيعهم على الاستمرار في هذه المهنة والدفاع عن حقوقهم .

حضر الاجتماع مستشار محافظ حضرموت للشئون المجتمعية الشيخ محمد صالح بن كليب والمدير العام للمديرية رئيس المجلس المحلي عبداللطيف النقيب والامين العام للمجلس المحلي محمد بلعجم ومدير مكتب الزراعة طالب بن شريشر .

وقد ضمت قائمة الهيئة الإدارية الاخوة :

علي سليمان باشادي رئيساً

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عيظه صالح بن كليب أميناً عاماً

عبدالعزيز أحمد البكري مسئول مالي

وعضوية كلاً من :

صالح أحمد بن غانم

خالد سبيت لحمدي

طائع محمد بن عزون

سعيد يسلم بلفقيه

فؤاد يسلم باسنقاب

فؤاد ربيع بن بدر محمد

وماجد صالح باعامر

وكرامه صالح عمير عضوين إحتياطيين .

وضمت لجنة الرقابة والتفتيش الاخوة :

محمد عبدالرزاق باجسير رئيساً

مروان بركات بن محرق مقرراً

يوسف سعيد بونهاية عضواً

عمر أحمد بن سلم عضواً إحتياطياً