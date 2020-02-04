الشرجبي يناقش مع منسقة كتلة المياه في اليمن البرامج المشتركة للعام الجاري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020

الخليج 365 - عدن

التقي اليوم القائم بأعمال وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن مع منسقة كتلة المياه (ووش كلستر) في اليمن إيما توك.



وجرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع المتصلة بالتعاون القائم والتنسيق المشترك بين كتلة المياه ووزارة المياه والبيئة، ودور الوزارة في إدارة اجتماعات كتلة المياه والمشروعات الواردة في خطة الاستجابة ألإنسانية للعام 2020م، والدراسات والخطط والبرامج ذات الصلة بقطاع المياه والصرف الصحي .

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وهدف اللقاء الي حشد جهود المنظمات المانحة العاملة في قطاع المياه لتنفيذ البرامج ذات الأولوية وفق الشروط المرجعية الخاصة بوحدة تنسيق المشاريع الخارجية المنشاة حديثا في الوزارة وبحث الآليات الملائمة للتنسيق في كافة مراحل الإعداد والتخطيط والتنفيذ للمشاريع الممولة خارجياً.

وتطرق القاء الي الجوانب ذات الصلة بالموارد المائية وتفعيل عمل لجان الأحواض والحد من استنزاف الموارد المائية وتقوية الدور الإشراف للهيئة العامة للموارد المائية ودعم البرامج الموجهة لدراسة الاثار البيئية الناجمة عن تنفيذ المشروعات .

وقد أشاد القائم بأعمال وزير المياه والبيئة بمستوى التعاون القائم والتنسيق بين الوزارة وكتلة المياه في العديد من المجالات.. مؤكدا أن الوزارة ستكرس كافة الجهود والقدرات للعمل بمستوى عالي لتذليل وتسهيل كل المعوقات التي قد تعترض تنفيذ المشاريع.