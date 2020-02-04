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تدشبن دروة للكوادر الصحية بمأرب في الاكتشاف المبكر للإعاقة

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اليمن العربي - مأرب 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020

تدشبن دروة للكوادر الصحية بمأرب في الاكتشاف المبكر للإعاقة

الخليج 365 - مأرب

بدأت اليوم بمأرب دورة تدريبية لكوادر الرعاية الصحية الأولية في مجال الاكتشاف المبكر للاعاقة والتي ينظمها مكتب الصحة العامة والسكان بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية على مدى 24 يوما.

 

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وتهدف الدورة الى اكساب 220 من مقدمي خدمات الرعاية الاولية بالمرافق الصحية في عموم مديريات المحافظة، قدرات ومهارات علمية في الاكتشاف المبكر للإعاقة لدى الاطفال والحيلولة دون اصابتهم بها.

 

وحث وكيل المحافظة للشئون الادارية عبدالله الباكري المتدربين على الاستفادة القصوى من العلوم والمعارف والمهارات التي تقدمها الدورة والخروج بحصيلة وافرة منها تمكنهم من عكسها على الواقع العملي من أجل الارتقاء بصحة وسلامة المجتمع والحد من الاعاقة.

 

من جانبه أكد مدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور عبد العزيز الشدادي أن المكتب يولي جوانب التدريب والتأهيل للعاملين في القطاع الصحي اولوية كبيرة ويحرص على تلقى الكوادر الصحية دورات تأهيل وتدريب متواصلة في مختلف الجوانب بما يضمن رفع قدراتهم وكفاءتهم العملية عند تقديم الخدمات الطبية وبأفضل مستوى.

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