محافظ صنعاء يفتتح مخيما بديلا للنازحين من مناطق مديرية نهم 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020

الخليج 365 - مأرب

افتتح محافظ صنعاء اللواء عبد القوي شريف اليوم المخيم البديل للنازحين من مخيمات الخانق وصلب بمديرية نهم محافظة صنعاء جراء استهدافه بالصواريخ والقذائف من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية رغم بعده اكثر من 50 كلم عن مناطق الاشتباك بمديرية نهم، الى جانب النازحين الجدد من المناطق القريبة من مناطق الاشتباكات.



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وتفقد وضع المخيم البديل والاسر النازحة التي وصلت اليه والتقى بعض الاطفال الذين اصيبوا في مخيم الخانق جراء قذائف مليشيا الحوثي على مخيماتهم، ووجه بصرف مساعدة مالية من السلطة المحلية بالمحافظة.

ودعا محافظ صنعاء المنظمات الانسانية الدولية والاقليمية الى الاسراع في تدخلاتهم الانسانية وتقديم ما يمكن تقديمه للنازحين لتغطية احتياجاتهم في الايواء من الخيام والفرش والبطانيات لمواجهة برد الشتاء القارس، الى جانب حاجتهم الى الغذاء والمياه والصرف الصحي، والصحة، والتعليم وغيرها من الاحتياجات الاساسية.

واكد المحافظ شريف للاسر النازحة ان السلطة المحلية ستظل الى جانبهم وستعمل كل ما في وسعها للتواصل مع المنظمات من اجل سرعة تغطية اكبر قدر من احتياجاتهم الاساسية من المأوى والغذاء والمياه والصرف الصحي الى جانب انشاء مدرسة مؤقتة لتمكين ابنائهم من مواصلة تعليمهم الاساسي فضلا عن نقل الوحدة الصحية التي كانت في مخيم الخانق للنازحين بتجهيزاتها وطاقمها الطبي الى هذا المخيم البديل.