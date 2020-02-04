بن حبريش يدشن العمل بمشروع جسر النوبة المعلق بمديرية حجر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020

الخليج 365 - حجر

دشن وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي بمعية وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس محمد أحمد العمودي صباح الإثنين، العمل في مشروع إنشاء جسر النوبة المعلق بمديرية حجر البالغ كلفته نحو مليون و700 مليون دولار بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.



واستمع الشيخ بن حبريش من الجهة المنفذة للمشروع مجموعة العمودي اليمنية للمقاولات المحدودة إلى شرح حول مكونات الجسر المعلق البالغ طوله 126 مترا وفترة تنفيذه الزمنية التي تقدر بــ 18 شهرا ، مشيرين إلى أن العمل سيتركز حاليًا على استكشاف التربة وبناء أساسات الجسر، ومن ثم استكمال بقية الأعمال الأخرى لإنجاز الجسر في فترته الزمنية المحددة.

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وخلال التدشين أكد الشيخ بن حبريش ، أهمية انشاء الجسر الذي يربط مديرية حجر بالخط الدولي العام المكلا - عدن وباعتباره شريان حيوي للمواطنين. لافتا إلى أن المشروع يأتي في إطار اهتمام قيادة السلطة المحلية بمشاريع الطرق في مديرية حجر وإعطاءها أولوية لضمان استمرارية الحركة المرورية دون انقطاع أثناء مواسم الأمطار والسيول وحتى ينعم المواطنون بحركة سير سهلة وآمنة .

بدوره أعرب المدير العام لمديرية حجر المحامي أنور الشادلي باسم أبناء المديرية عن الشكر والامتنان للقيادة السلطة المحلية بالمحافظة على اهتمامها بمشاريع الطرقات بالمديرية مشيرًا إلى أن تشييدها لجسر المعابر المعلق البالغ كلفته مليون و800 ألف دولار بتمويل من السلطة المحلية وبطول 130 مترا وعرض 7 أمتار ووضع حجر الأساس اليوم لجسر النوبة يؤكد ذلك الإهتمام الكبير لضمان السلامة المرورية واستمرار حركة السير في هذا الطريق الحيوي.

حضر التدشين المدير العام لمكتب الأشغال العامة والطرق الدكتور محمد باخلعة وعدد من مديري عموم المكاتب الحكومية والمشائخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية بالمديرية.