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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تفصل طالبا من مدرسة حكومية بصنعاء لرفضه ترديد "الصرخة" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020
الخليج 365 ـ صنعاء
أقدمت مليشيات الحوثي الإرهابية على فصل طالب من مدرسة حكومية خاضعة لسيطرتها بالعاصمة صنعاء، لرفضه ترديد "الصرخة الخمينية" المستوردة من إيران.
وذكرت مصادر تربوية أن مدير مدرسة عبدالرزاق الصنعاني الإعدادية، المُعين من قِبل المليشيات أقدم على فصل طالب يدرس بالصف الثاني إعدادي، وذلك بسبب رفضه تردير شعار "الصرخة" الحوثية أثناء الطابور الصباحي.
وأشارت المصادر أن أحد المدرسين الموالين للمليشيات قام بضرب الطالب بالعصا لرفضه ترديد "الصرخة" الحوثية في محاولة لإرهاب الطلاب واجبارهم على ترديدها.
ولفتت المصادر إلى أن مدير المدرسة أقدم على سحب ملف الطالب نهائياً وسلمه لولي أمره بعد استدعائها
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