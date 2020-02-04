شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تشيع 58 من قتلاها خلال يومين (أسماء) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

واصلت مليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، تشييع جثامين العشرات من قتلاها، الذين سقطوا في جبهات القتال المفتوحة.



ونقلت وكالة "خبر" للأنباء، عن مصادر أنها رصدت تشييع المليشيات الحوثية لجثامين 58 قتيلاً من عناصرها بينهم قيادات، خلال الـ 48 ساعة الماضية، لقوا حتفهم في جبهات القتال بمحافظات صنعاء وصعدة والجوف والبيضاء والضالع.

وذكرت المصادر، أن محافظة صنعاء نالت نصيبها بـ28 قتيلاً، حازت مديرية مناخة على 12 قتيلاً، فيما نالت محافظة حجة نصيبها بـ13 قتيلاً، وصعدة بـ10 قتلى، وقتيلين في البيضاء، ومثلهما في ذمار، وقتيلين في محافظة عمران، وقتيل في الضالع.

وفيما يلي تنشر وكالة "خبر" بعض أسماء القتلى الذين شيعتهم المليشيات الحوثية ودفنتهم في مقابر قتلاها:

*محافظة صنعاء:

1 - عبدالله علي - مديرية معين

2 - علي محمد علي الذاهبي

3 - حميد ناصر السلامي - مديرية مناخة

4 - علي زيد مدار - مديرية مناخة

5 - ماجد مسعد - مديرية مناخة

6 - محمد العماد - مديرية مناخة

7 - عبدالكريم العكباري - مديرية مناخة

8 - وحيد الشامي - مديرية مناخة

9 - خليل الضريوه - مديرية مناخة

10 - عبدالله الحيمي - مديرية مناخة

11 - محمد المدعي - مديرية مناخة

12 - شمسان محمد زايد - مديرية مناخة

13 - أحمد حمود ذياب - مديرية مناخة

14 - عمار محمد عبدالله المقداد

15 - عمران فيصل أسعد - مديرية شعوب

16 - توفيق منصور أسعد - مديرية شعوب

17 - حسين محمد زايد - مديرية شعوب

18 - فاروق صالح الشيخ - مديرية سنحان

19 - عبدالعزيز عبدالغني غالب - مديرية سنحان

20 - محمد عبدالله أبو حورية - مديرية سنحان

21 - حامد محمد أحمد العكباري

22 - صقر محمد نهشل - مديرية الحيمة الداخلية

23 - مجاهد إسماعيل الغبيسي - مديرية أرحب

24 - هيثم أحمد وعيل - مديرية أرحب

25 - إبراهيم أحمد الأغربي - مديرية بني حشيش

26 - الحسين يحيى المهدي - مديرية بني حشيش

27 - حامد هادي العرشي - مديرية همدان

28 - أحسن علي صالح الشاوش

*محافظة حجة:

29 - أحمد حبيش

30 - سلطان حبيش

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31 - عبدالكريم الصيحي

32 - علي زمر

33 - وسيم السلامي

34 - وسيم قشوه

35 - ناشر الحبش

36 - محمد السلامي

37 - محمد عيسى

38 - همدان علي ناجي

39 - حمدان أحمد غفري

40 - عبد الله أحمد جهلان - مديرية كشر

41 - عبدالكريم يحيى مزيد - مديرية المفتاح

*محافظة صعدة:

42 - وسيم الصيفي - مديرية سحار

43 - خالد سالم - مديرية سحار

44 - طاهر الصيفي - مديرية سحار

45 - أحمد الدوله - مديرية سحار

46 - دارس الصيفي - مديرية سحار

47 - محمد الصيفي - مديرية سحار

48 - نبيل الصيفي - مديرية سحار

49 - صالح هوشان - مديرية سحار

50 - إياد يحيى العياني - مديرية حيدان

51 - عمار أحمد طخرين - مديرية كتاف

*محافظة البيضاء:

52 - مجاهد محمد الملجمي - مديرية الملاجم

53 - صالح عبدربه الريامي

*محافظة ذمار:

54 - سجاد حسن محمد الخراشي - ذمار

55 - وائل حسن علي الوشلي - مديرية عنس

*محافظة عمران:

56 - محمد أحمد السمين - مديرية عيال سريح

57 - صغير عبدالله دهقم - مديرية شهارة

* محافظة الضالع:

58 - عدي محمد باعلوي