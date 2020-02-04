تواصل الأعمال بمشروع استكمال المبنى التجاري والسكني لنادي سيئون الرياضي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020

الخليج 365 - سيئون

تتواصل الأعمال الانشائية والفنية لاستكمال المبنى التجاري والسكني لنادي سيئون الرياضي الثقافي، الممولة من حصة مبيعات المحافظة من النفط، بكلفة اجمالية بلغت 128.417 مليون دولار.

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وقال مدير عام مكتب الشباب والرياضة بوادي وصحراء حضرموت الاستاذ رياض الجهوري "إن مشروع استكمال المبنى التجاري لنادي سيئون يأتي ضمن المشاريع المعززة لموارد الأندية الرياضية، والذي يضمن لها موارد مالية مستدامة تعزز من فعاليتها ونشاطها الرياضي والثقافي والاجتماعي".

وأوضح الجهوري حرص السلطة المحلية ومكتب الشباب والرياضة على تطوير استراتيجيات مستدامة للنهوض بالواقع الرياضي والشبابي في كافة مديريات المحافظة، مشيداً بالدور الذي يوليه الوكيل عصام الكثيري في دعم وتشجيع المشاريع والفعاليات والأنشطة الرياضية والشبابية المستدامة.