مطار سيئون يؤكد سلامة جميع الركاب في رحلة الإثنين من أعراض "كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020

الخليج 365 - سيئون

باشر الفريق الطبي التابع لهيئة مستشفى سيئون العام صباح اليوم إجراءات الفحص الاحترازي لأغراض وباء فيروس كورونا وذلك للمسافرين الواصلين إلى البلاد عبر منفذ مطار سيئون الدولي .



وأكد علي سعيد باكثير المدير العام لمطار سيئون الدولي، سلامة جميع الركاب الواصلين في رحلة الاثنين لشركة طيران اليمنية والقادمة من مطار القاهرة الدولي من أعراض الوباء بحمد الله مشيرا إلى أن الطاقم الطبي قد عاين جميع الركاب البالغ عددهم 189 راكبا وراكبة بما فيهم طاقم الطائرة .. منوها إلى أن المطار وهيئة مستشفى سيئون العام وجميع الجهات ذات العلاقة قد أعدو مايلزم في سبيل تهيئة الظروف وتجهيز صالة المعاينة وخط السير لإتمام عمليات الفحص بسلاسة تامة دون أي تأخير للركاب إضافة إلى المباشرة بالتوعية والتثقيف الصحي للمسافرين والمواطنين.

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من ناحيته اشار رئيس هيئة مستشفى سيئون العام الدكتور / انيس عيديد طه عيديد انه تم توفير جميع الادوات والمعدات اللازمة والفريق الطبي المناوب لفحص المسافرين القادمين عبر مطار سيئون الدولي حيث تم تجهيز غرفة عزل بمستشفى سيئون العام مع الطاقم الطبي المتخصص منوها إلى أن لاداعي للقلق تجاه هذا الأمر وان مايلزم هو توفير الرعاية الصحية وأخذ الاحتياطات اللازمة.

هذا وتأتي هذه الجهود المشتركة باشراف مباشر من السلطة المحلية بالمحافظة والوادي والصحراء والهيئة العامة للطيران المدني ووزاتي الصحة العامة والنقل ومكتب وزارة الصحة العامة بالوادي والصحراء وذلك بعد اجتماع تم يوم امس برئاسة الدكتور هاني خالد العمودي - مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة بالوداي والصحراء نوقش فيه بدء الإجراءات الاحترازية لرعاية الحاملين لأعراض وباء فيروس كورونا.