السعيدي يؤكد اكتمال الترتيبات والتجهيزات لإقامة موسم زيارة الهدار بالقطن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020

الخليج 365 - القطن

اكد صالح يسلم طاهر السعيدي مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية القطن محافظة حضرموت استكمال كافة الترتيبات والتجهيزات لإقامة موسم زيارة السيد الهدار بمدينة القطن بدءا من يوم الخميس القادم 12جمادي الاخر الموافق 6 فبراير الجاري وتستمر لمدة عشرة أيام.



وأضاف السعيدي: أنهم في مكتب الأشغال العامة والطرق قدقاموا بتوقيع اتفاقية لإقامة الزيارة ( السوق التجاري) مع المتعهد عمركرامة باحرز الذي يحوي على نحو مائة بسطة من ( البساط) المحلات التقليدية المتنوعة منها بوفيهات_ حلويات بأنواعها المختلفة- ألعاب أطفال_ العاب الكترونية_ مشغولات يدوية_ مطاعم اضافة الى محلات للحراج لبيع أدوات ومواد قديمة وكذا بيع وشراء السيارات ولاول مره محل للانترنت داخل السوق .

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وتابع السعيدي، انه تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومنها مؤسستي المياه والكهرباء لتقديم خدماتها للمحلات مجانا دعما مننا لاحياء التراث والموروث الشعبي والحفاظ عليه.

وأكد أنه قد تم التنسيق مع ادارة الأمن لضبط اي اشكالات وكذا وحدة النظافة لرش الشوارع الترابية داخل وبجانب السوق.

هذا وتعد زيارة المصلح الاجتماعي السيد عمربن محمدالهدار من اشهر الزيارات السنوية بمحافظة حضرموت الذي تحتفظ بموروثها الثقافي منذ نحومائتي عام. تخليدا لذكرى مؤسسها والدور الاجتماعي الذي تركه في المجتمع.