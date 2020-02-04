تنفيذ حملة إزالة الاكشاك والصناديق العشوائية من الشوارع العامة بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020

الخليج 365 - سيئون

نفذت إدارة أمن وشرطة مديرية سيئون ومكتب الاشغال العامة والطرق حملة إزالة الاكشاك والصناديق العشوائية من الشوارع العامة التي تسببت في تشويه المظاهر الجميلة لمدينة سيئون وإعاقة حركة السير للمركبات.

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وأكد نائب مدير أمن وشرطة مديرية سيئون النقيب محمد غلاب على استعداد إدارة أمن مديرية سيئون ممثلة في مديرها العقيد جعفر بن كده في تعزيز مكتب الاشغال وبقية المكاتب التنفيذية في تنفيذ الحملات المتواصلة واليومية ضد المخالفين.

تأتي هذه الحملة ضمن الخطة الأمنية التي أقرتها إدارة أمن وادي حضرموت والصحراء في التعاون مع الإدارات المختلفة في تعزيزها أمنيا لتنفيذ الحملات ضد المخالفين للوائح والقوانين.