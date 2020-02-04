غضب عارم في حضرموت بسبب التدشين الوهمي لمطار الريان الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020

الخليج 365 - المكـلا

تشهد حضرموت حالة غضب عارم نتيجة لإعادة إغلاق مطار الربان الدولي لأكثر من شهرين ، بعد أن تم تشغيله بروتوكوليا لرحلة مدنية واحدة قادمة من القاهرة يوم 27 نوفمبر 2019م .



وفي الوقت الراهن، فإن مواقع السوشيال ميديا الحضرمية تستعر بالمنشورات والمقالات والتعليقات المختلفة.

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ويتداول الناشطون الحضارمة هاشتاق (#مطار_ الريان_ الدولي#فكوا _الغلق)، لإبداء غضبهم، وتشكيل رأي عام يضغط على الشرعية للتسريع بإعادة فتح المطار، وتهيئة الشارع الحضرمي للثورة ضد هذه التصرفات.

وقال أستاذ التاريخ بجامعة حضرموت الدكتور خالد باوزير، الى كل المنظمات الحقوقية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني في حضرموت، عليكم مسؤلية وطنية وإنسانية تجاه حضرموت وأهلها، لمواجهة تعنت الحكومة وهيئة الطيران المدني، واستمرارهما في منع تسيير رحلات الطيران من وإلى مطار الريان الدولي، رغم جاهزيته، وإعادة تأهيله بدعم من الأشقاء في دولة الإمارات، رغم ماتنعم به حضرموت الساحل من أمن واستقرار، بينما باقي المطارات وفي أماكن خطرة تعمل، وهناك استعدادات لتشغيل مطار صنعاء وهي منطقة حرب وصراع مسلح.