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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شبوة والزراعة واهتمام الشباب الفوتوغرافي.. ثقافة يستكشفها "الخليج 365" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020
الخليج 365- بكر محسن
تعد الزراعة، تربية النحل، الاصطياد وتعليب الأسماك من أهم الأنشطة الرئيسة لسكان محافظة شبوة جنوبي البلا، ويشكل إنتاج المحافظة من المحاصيل الزراعية ما نسبته (1.9%) من إجمالي إنتاج المحاصيل الزراعية في الجمهورية، وأهمها الفواكه والخضروات.
وتعتبر الزراعة النشاط الرئيسي لسكان المحافظة في جميع المديريات و تتركز في المساحات الزراعية سواء الواقعة منها في الأجزاء المنبسطة أو تلك المساحات الواقعة على جوانب، وأهم المحاصيل الزراعية من الحبوب في المحافظة، الذرة الرفيعة، الذرة الشامية ،الشعير،القمح ، والدخن.
ومن الخضراوات البطاطس ، الطماطم ، البصل،الفجل، الكرات،الجرجير ،الخس.
ومن البقوليات الفول،الدجرة، الفاصوليا،الكشري، البازاليا العدس.
ومن الفواكه الموز ،المانجو ، الباباي،النخيل، البطيخ ،التفاح.
وينشر "الخليج 365" مجموعة صور شاركها الاعلامي محمد عوض رجب، تظهر جزاء من المناضر الجمالية التي تتمتع بها محافظة شبوة، التي تعبر عن اهتمام الشباب بالجانب الجمالي لمحافظتهم.
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