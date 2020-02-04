شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصادر: الأسلحة المقصوفة في مأرب قدمها التحالف كدعم للجيش وأخفاها الإصلاح في مخازنه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020 الخليج 365 ـ خاص: كشفت مصادر عسكرية عن طبيعة الأهداف العسكرية التي قصفتها مليشيا الحوثي اليوم في معسكر صحن الجن بمحافظة مأرب شرقي اليمن.

Advertisements وذكرت المصادر أن المخازن التي قصفتها مليشيات الحوثي في صحن الجن كانت تحوي أسلحة وصواريخ سلمها التحالف للجيش الوطني وأخفاها حزب الإصلاح عن الجبهات. يشار إلى أن كثيرا من الجبهات تعاني نقصا حادا في الأسلحة جراء تخزين مليشيا الإصلاح لها. وشنت مليشيا الحوثي، أمس، قصفا صاروخيا أسفر عن تدمير أسلحة في معسكر صحن الجن شرقي مأرب.

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