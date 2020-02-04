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عدن - ياسمين التهامي - لن تصدق...فوائد التين "المجفف" مع زيت الزيتون فائقة القوة..."شاهد"

فوائد التين المجفف مع زيت الزيتون رائعة على الصحة من دون شك. فالتين يملك خصائص لا تُضاهى، كذلك زيت الزيتون، فكيف إذا ما اجتمعا سوياً؟

اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي، من عيادة Diet of the Town ، تطلعك في الآتي على فوائد التين المجفف مع زيت الزيتون:m

يساعد التين المجفف مع زيت الزيتون على خفض مستوى الكولسترول الضار HDL في الدم؛ فالتين يحتوي على ألياف غذائية مهمّة لتعديل مستوى الكولسترول في الدم، ناهيك عن المواد المضادّة للأكسدة المتوفرة في زيت الزيتون، والتي تقي من الأكسدة الناتجة عن الكولسترول الضارّ.

جديد اب برس :

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علاج للإمساك



إن كنت تعانين من مشكلة الإمساك، فانَّ تناول التين المجفف مع زيت الزيتون يساهم في محاربة الإمساك بشكل ملحوظ، لذا، عليك إدراجه ضمن نظامك الغذائي.

محاربة السرطان



إنَّ المكونات المضادّة للأكسدة التي تعمل على محاربة الجذور الحرّة تؤمّن الوقاية من مختلف الأمراض السرطانية. ونسبةً لتفشي هذا المرض الخبيث في مجتمعاتنا العربية خصوصاً، فقد يكون من الضروري انتقاء الغذاء السليم الواقي منه.

تحسين الصحة الإنجابية



ذكر عدد من الدراسات العلمية دور التين المجفف كما زيت الزيتون في العمل كمنشّط جنسي ومساعد في تحسين الخصوبة، وبالتالي فهو مفيد للصحة الإنجابية.

مفيد لصحة القلب