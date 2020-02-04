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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : قوات خفر السواحل تنقلب على الشرعية في سقطرى وترفع علم الانفصال وتطيح بصور الرئيس هادي وعلم الوحدة ..."تطورات خطيرة"
قالت مصادر محلية إن قيادة كتيبة حرس السواحل في محافظة أرخبيل سقطرى تمردت على السلطات الحكومية اليمنية، وأعلنت ولاءها للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.
وأضافت أن قيادة الكتيبة استقبلت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في سقطرى، وأنزلت العلم الوطني اليمني ورفعت علم جمهورية الشطر الجنوبي اليمني سابقاً. ويصعّد المجلس الانتقالي الجنوبي ضد الحكومة الشرعية بشكل متكرر، ففي يناير/كانون الثاني الماضي، استحوذت القوات التابعة له على 18 مليار ريال (حوالي 72 مليون دولار) طبعتها الحكومة، لكن المجلس صادرها عند وصولها ميناء عدن، كما دفع بتعزيزات عسكرية في محافظتي أبين وشبوة.
جديد اب برس :
وكان المجلس الجنوبي والحكومة وقعا في الرياض اتفاقا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ينص على تشكيل حكومة جديدة يشارك فيها "الانتقال"، بالإضافة إلى دمج قواته ضمن وزارتي الدفاع والداخلية.
لكن تنفيذ الاتفاق الذي تشرف عليه السعودية يشهد تعثرا، ولا يمضي ضمن الخطة الزمنية المحددة. ويبلغ عدد سكان سقطرى نحو أربعمئة ألف نسمة، وعاش جميعهم لعقود من الزمن في بيئة هادئة ومسالمة، وظلت جزيرتهم معزولة تماماً عن بقية المدن اليمنية نتيجة صعوبة الوصول إليها عن طريق البحر مما ساعد سكانها بشكل كبير على الحفاظ عليها.
ويمتهن أغلب السكان الصيد، غير أنهم صاروا اليوم يواجهون السفن الكبيرة التابعة للإمارات وبلدان أخرى، والتي يقولون إنها تهدد أرزاقهم وتسعى إلى نهب الثروات السمكية.
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