شكرا لقرائتكم خبر عن عاحل : اصاب سكان العاصمة بالرعب ... هذا ما حدث خلال الساعات الأولى من فجر اليوم في صنعاء ومأرب..."آخر المستجدات" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاحل : اصاب سكان العاصمة بالرعب ... هذا ما حدث خلال الساعات الأولى من فجر اليوم في صنعاء ومأرب..."آخر المستجدات"

أكد شهود عيان الانفجارات التي هزت مدينة مأرب خلال الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء ناتجة عن صاروخ باليستي اطلقته مليشيات الحوثي الايرانية . وأكدت المصادر لـ يمن فويس أن الميليشيات أقدمت على إطلاق صاروخين تجاه مأرب أحدهما وصل صحن الجن ودمر مخزن الألغام التي تم جمعها من مخلفات الحوثيين في نهم والجوف وكانت معدة أصلا للتفجير (وفروا) ولم يصب أحد بأذى. جديد اب برس : Advertisements فيما انفجر الصاروخ الآخر في مكانه وعلى وجوههم فقتل عددا منهم وأصاب أهل صنعاء بالفزع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاحل : اصاب سكان العاصمة بالرعب ... هذا ما حدث خلال الساعات الأولى من فجر اليوم في صنعاء ومأرب..."آخر المستجدات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.