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صنعاء - ياسمين الخيامي - ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد يباغت الجميع ويتخلص من وسيم يوسف .. ونجله يتعرض للضرب المبرح ومصير مؤلم لوالده وأفراد عائلته في الامارات (صورة)

2020/02/04 الساعة 09:50 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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