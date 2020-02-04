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تفاصيل الهجوم الحوثي على مخزن للأسلحة في معسكر صحن الجن بمأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020

تفاصيل الهجوم الحوثي على مخزن للأسلحة في معسكر صحن الجن بمأرب

متابعات_الخليج 365

قال الجيش الوطني في بيان صحفي، إن مقذوفاً أطلقته مليشيا الحوثي استهدف أحد مخازن الخردة ومخلفات الحرب بمعسكر "صحن الجن".

 

ولفت البيان إلى أن المخزن يحوي كميات من الألغام والمتفجرات كانت المليشيا قد زرعتها في بعض المواقع والمناطق وتم نزعها وتجميعها تمهيداً لإتلافها وتفجيرها.

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وبين أنه تم احتواء الانفجارات والنيران الناتجة عن المقذوف، مؤكدا عدم وجود خسائر في الأرواح.

 

هذا وصعدت المليشيات الحوثية خلال الأيام الماضية من أعمالها العدائية وعملياتها الإرهابية في أكثر من محافظة يمنية، وهو ما اعتبرته الأمم المتحدة يقوض العملية السياسية الهادفة لإحلال السلام باليمن.

 

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