انفجار مخزن متفجرات في مأرب ولا خسائر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

دوت انفجارات عنيفة في مدينة مأرب، في وقت مبكر من فجر الثلاثاء، جراء صاروخ حوثي استهدف مخزنا للذخيرة والمتفجرات، وفقا لمصادر عسكرية.



وقال الجيش في بيان صحفي، إن مقذوفاً أطلقته مليشيا الحوثي استهدف أحد مخازن الخردة ومخلفات الحرب بمعسكر "صحن الجن".

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وأشار البيان إلى أن المخزن يحوي كميات من الألغام والمتفجرات كانت المليشيا قد زرعتها في بعض المواقع والمناطق وتم نزعها وتجميعها تمهيداً لإتلافها وتفجيرها.

وأوضح أنه تم احتواء الانفجارات والنيران الناتجة عن المقذوف، مؤكدا عدم وجود خسائر في الأرواح.

وصعدت المليشيات الحوثية خلال الأيام الماضية من أعمالها العدائية وعملياتها الإرهابية في أكثر من محافظة يمنية، وهو ما اعتبرته الأمم المتحدة يقوض العملية السياسية الهادفة لإحلال السلام باليمن.