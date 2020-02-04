شكرا لمتابعة خبر عن ثعبان أسود مخيف .. يقتحم مدرسة فتيات في السعودية .. ويسبب حالة رعب وهلع وهروب جماعى بين الطالبات والمدرسات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وردنا للتو : التحالف العربي يعلن عن استهداف شقيق الحوثي والحوثيين يردون بقصف عنيف على مدينة مأرب (تفاصيل ) وردنا الانا... الإعلامي فيصل القاسم يفجر مفاجأة مزلزله لزعيم عربي شهير وهو السبب في تفشي فايروس كورونا على العالم "تفاصيل" عاجل : فيديو وصور اوليه للانفجارات التي قلبت معسكر صحن الجن رأسا على عقب قبل قليل في مأرب وردنا الان : تفاصيل الانفجارات المتتالية التي هزت العاصمة صنعاء ومأرب بنفس الوقت

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