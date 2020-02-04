شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أن أنهكه المرض...شاهد كيف تغيرت ملامح حسني مبارك ..."صورة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد أن أنهكه المرض...شاهد كيف تغيرت ملامح حسني مبارك ..."صورة"

جديد اب برس :

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span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Arabic Transparent"; font-size: 16px; font-weight: bold; text-align: justify; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">نشر حفيد الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، صورة جديدة لجده بعد العملية التي أجراها وأعلن عنها ابنه علاء في 24 يناير/كانون أول الماضي.

وشارك عمر علاء مبارك، متابعيه صورة تجمعه بجده، بينما يبدو الأخير جالسا على أريكة وعلامات التعب بادية على ملامحه.

وكان علاء مبارك قد نشر تغريدة عبر صفحته الرسمية في 24 يناير/كانون أول الماضي، تضمنت صورة لوالده وكتب فيها: "أجرى والدي مساء أمس عملية جراحية وحالته مستقرة وبخير والحمد والشكر لله