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عدن - ياسمين التهامي - بالصورة...طيران التحالف يبدل ليل العاصمة صنعاء الى نهار ..."شاهد بالصور القصف العنيف "

شن طيران التحالف العربي في وقت متأخر من مساء الاثنين غارة عنيفة على معسكر للحوثيين في العاصمة صنعاء. وقال سكان محليون لـ”يمن برس” إن الغارة استهدفت مقر الفرقة الاولى مدرع وسط العاصمة صنعاء حيث سمع دوي انفجار هائل. جديد اب برس : Advertisements وتأتي الغارة عقب سلسلة انفجارات هزت مدينة مأرب ناتجة عن استهداف الحوثيين لمعسكر صحن الجن بصواريخ باليستية.

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