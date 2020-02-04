شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وزير في للحكومة اليمنية يفاجئ الجميع ويكشف اسباب الانفجارات العنيفة التي هزت محافظة مأرب ..."شاهد" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل : وزير في للحكومة اليمنية يفاجئ الجميع ويكشف اسباب الانفجارات العنيفة التي هزت محافظة مأرب ..."شاهد"

نفى صالح سميع، محافظ محافظة المحويت اليمنية صحة أنباء استهداف الحوثيين ‏لمخزن أسلحة بمنطقة صحن الجن بمأرب، ورصد محرر مراقبون برس مطالبته في تغريدة على حسابه بتويتر بمجانبة التهويل لحادث مأرب. ونشر صورة قال انها طرية أرسلت إليّه لمأرب في هذه اللحظة، مؤكدا ان ما حصل"هو انفجار لمخزن كان يجمع مخلفات تطهير الجوف ونهم وصرواح من ‎#ألغام_الحوثي ويقع في (صحن الجن )". جديد اب برس : Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : وزير في للحكومة اليمنية يفاجئ الجميع ويكشف اسباب الانفجارات العنيفة التي هزت محافظة مأرب ..."شاهد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.