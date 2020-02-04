4 خطوات لعلاج حرقة المعدة والصدر بدون أدوية

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عدن - ياسمين التهامي - يعاني الكثير من الأشخاص من الارتجاع المعدي المريئي الذي يعد من أعراضه المزعجة الحرقة، ولذلك ينصح بإجراء تمرين للتنفس لتخفيف أعراض حرقة المعدة والصدر الناتجة عن الارتجاع المعدي المريئي.
ويساهم تمرين التنفس البطني في توسيع الحجاب الحاجز والقضاء على حرقة المعدة والصدر على المدى الطويل.
جديد اب برس :
ونستعرض عدد من الخطوات لتنفيذ تمرين التنفس البطني بنجاح ومنها أولا.. استلق على ظهرك ويفضل في مكان مريح على سطح صلب وراقب تنفسك وتابع حركة الشهيق والزفير من خلال هبوط وصعود صدرك.
ثانيا.. ضع يدك أسفل أضلاع القفص الصدري مباشرة ويدك الأخرى على منطقة الصدر.
ثالثا.. قم بأخذ نفس طويل من أنفك بشكل بطيء واحرص على ملء بطنك به وهنا ارفع يدك الموضوعة تحت القفص الصدري.
رابعا.. ضع يدك تحت أضلاع القفص الصدري، مرة أخرى قم بالتنفس وخلال عملية الزفير أسقط يدك مرة أخرى واحرص على شد عضلات بطنك للوراء بناحية العمود الفقري استمر في تكرار العملية من 5-10 دقائق بشكل يومي.
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