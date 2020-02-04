شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تفاصيل وتطورات طارئة حول الانفجارات التي هزت مدينة مارب فجر اليوم ..شاهد حقيقة ما حدث والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نقل الموقع الرسمي الناطق باسم وزارة الدفاع في حكومة الشرعية “26سبتمبر” بيان مقتضب قلل فيه من أهمية خبر استهداف معسكر صحن الجن مساء اليوم بصاروخ باليستي وطيران مسير من قبل مليشيات الحوثي.

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عاجل: انفجارات عنيفة تهز مأرب “إضافة1” وقال بيان وزارة الدفاع على لسان مصدر عسكري “إن مقذوفاً أطلقته مليشيا الحوثي استهدف أحد مخازن الخردة ومخلفات الحرب بمحافظة مأرب يحوي كميات من الألغام والمتفجرات كانت المليشيا قد زرعتها في بعض المواقع والمناطق وتم نزعها وتجميعها تمهيداً لإتلافها وتفجيرها”.

وأوضح المصدر، أنه قد تم احتواء الانفجارات والنيران الناتجة عن المقذوف. مؤكداً عدم وجود أي خسائر في الأرواح.