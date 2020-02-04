شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بيع فتاة في قمة الجمال لعصابات ‘‘الدعارة’’ في الخليج بهذا المبلغ التافه .. وما حدث لها في اليوم الأول أمر لا يخطر على بال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وقعت مربية أطفال آسيوية في دبي، في فخ عصابة باعتها دون علمها مقابل 3000 درهم لأشخاص يديرون وكراً للأعمال المنافية للآداب، وذلك بعدما هربت من كفيلها.

وفي التفاصيل، احتجزت مربية الأطفال من قبل أفراد العصابة، وحاولوا إجبارها على ممارسة الدعارة، لكنها استطاعت الإفلات منهم.

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واستطاعت الدخول إلى الإنترنت وتواصلت مع أختها وطلبت منها إبلاغ الشرطة.

وكانت مربية الأطفال تعمل لدى إحدى الأسر الإماراتية، ثم حصل خلاف، وتعرفت إلى امرأة أقنعتها بإمكانية مساعدتها في العمل لدى أسرة مواطنة واستدرجتها إلى شقة عبارة عن وكر مقسم بحواجز داخلية لممارسة البغاء.