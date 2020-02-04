شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية تعلن عن مفاجأة كبرى في اليمن والخليج والعراق ستكون حديث العالم.. شاهد ما يجري وراء الكواليس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم -

---------------------------------

شاهد ايضا :

• متحرش وادي الدواسر .. شاب سعودي يطارد فتاة سعودية في احد الأسواق ويضع يده على منطقة حساسة ..شاهد الفيديو

• هل تذكرون الفتاة السعودية التي ظهرت قبل يومين وقالت انها مخطوفة وتعرضت للاغتصاب في استراحة ..شاهدو المفاجأة الجديدة التي تم كشفها اليوم .."فيديو"

Advertisements

• لا داعي للخوف من ضغط الدم والأزمات القلبية والسكتة الدماغية بعد اليوم..هذه الفاكهة اللذيذة التي يسترخصها الجميع تنهي معاناتك وآلامك مدى الحياة

• شاهد : بيع فتاة في قمة الجمال لعصابات ‘‘الدعارة’’ في الخليج بهذا المبلغ التافه .. وما حدث لها في اليوم الأول أمر لا يخطر على بال

---------------------------------

�علن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ عن عزم الهيئة إطلاق مسابقة شعرية كبرى.

وقال آل الشيخ : “هيئة الترفيه ستطلق مسابقة شعرية باسم سيف الشعر وستكون لأهلنا في الخليج عامة والعراق واليمن وأوعدكم أن تكون حديث العالم بالشعر جاهزين؟”.