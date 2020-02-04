شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية تعلن عن مفاجأة كبرى في اليمن والخليج والعراق ستكون حديث العالم.. شاهد ما يجري وراء الكواليس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالعظيم -
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�علن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ عن عزم الهيئة إطلاق مسابقة شعرية كبرى.
وقال آل الشيخ : “هيئة الترفيه ستطلق مسابقة شعرية باسم سيف الشعر وستكون لأهلنا في الخليج عامة والعراق واليمن وأوعدكم أن تكون حديث العالم بالشعر جاهزين؟”.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تعلن عن مفاجأة كبرى في اليمن والخليج والعراق ستكون حديث العالم.. شاهد ما يجري وراء الكواليس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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