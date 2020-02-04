شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السلطات السعودية تقوم بهذا الإجراء العاجل بعد أنباء عن تمرد 6ألف جندي في الحد الجنوبي..(تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قالت مصادر خاصة، إن السلطات السعودية منعت منذ مساء الخميس الماضي، عدد من الكتائب لجنود يمنيين في الحد الجنوبي من الخروج والسفر ووضعت ما يزيد من 90 فردًا وضابط وصف ضابط في زنازين خاصة.





وأشار المصدر أن الخطوة جاءت بعد رفض الجنود الدخول في إحدى المعارك بعد طلبهم تغيير أحد القيادات العسكرية، وصرف الرواتب المتوقفة وإعداد خطط قتالية حقيقية لمواجهة الحوثيين حتى يخف النزيف في صفوف المقاتلين، إضافة إلى وقف الاستفزاز الذي يقوم به ضباط سعوديون يديرون المعسكر.



وأقدم ضباط سعوديون على رفض منح الجنود تصاريح بالمغادرة والعودة إلى اليمن لعدد يفوق 6000 جندي، اعتصموا ورفضوا مواصلة القتال ومطالبين بالسماح لهم بالعودة إلى قراهم.



ويحتجز الجانب السعودي الحافلات التي تقوم بنقل الجنود ومنعت الدخول والخروج من الألوية وفرضت عليهم طوقاً أمنياً مشددًا.



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