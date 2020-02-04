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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس الشيخ صادق الاحمر ولا ناجي الشائف.. اقوى شيخ قبلي يرفع رأية التحدي في وجه الحوثيين ويقسم اغلظ الايمان انه سيطردهم من صنعاء مهما كلفه الثمن

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