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صنعاء - ياسمين الخيامي - صحفي قليل الادب يباغت وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بسؤال غريب ويعد من الممنوعات في الوطن العربي..شاهد كيف رد الوزير العماني والجم لسانه (فيديو)

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كانت هذه تفاصيل خبر صحفي قليل الادب يباغت وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بسؤال غريب ويعد من الممنوعات في الوطن العربي..شاهد كيف رد الوزير العماني والجم لسانه (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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