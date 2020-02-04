شكرا لمتابعة خبر عن لا يزال يثير رعب كل الحوثيين رغم انه مات وشبع موتا..صورة نادرة جدا للرئيس الراحل علي عبدالله صالح تصيب الحوثيين بالجنون وتثير ضجة كبيرة ( صورة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - لا يزال يثير رعب كل الحوثيين رغم انه مات وشبع موتا..صورة نادرة جدا للرئيس الراحل علي عبدالله صالح تصيب الحوثيين بالجنون وتثير ضجة كبيرة ( صورة )

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