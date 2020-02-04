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صنعاء - ياسمين الخيامي - فيصل القاسم يباغت الجميع ويكشف سبب انتشار فيروس ‘‘كورونا’’ في الصين! ويتهم هذا حاكم عربي بأنه ملعون وهو السبب وراء انتشار فيروس كورونا

واصل الإعلامي السوري فيصل القاسم تعليقاته المفاجئة على الأحداث المتلاحقة في الوطن العربي والعالم.

وسخر "القاسم" من تفشي فايروس كورونا في العالم ، متهما زعيم عربي شهير بأنه السبب وراء هذا الأمر.

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وقال "القاسم" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": الصين كانت أول المتقدمين لإعادة إعمار سوريا الأسد.. عجيب ما في حدا اتصل بالنظام السوري بالفترة الأخيرة إلا وحلت عليه اللعنة.

وتساءل ساخرًا: هل تذكرون الرئيس السوداني ماذا حصل له بعد أن زار بشار؟ واليوم الصين المسكينة كان الله في عونها تواجه الطاعون .. قبل فترة استقبلت الصين كبار ضباط المخابرات السورية.

وتابع ساخرًا: من السخف الشماتة بالصين على انتشار كورونا. والاسخف ان البعض يعتبره عقاباً إلهياً.. اولاً لا تنس ان هناك قوى أخرى فعلت بالعالم اكثر مما فعلته الصين بآلاف المرات، مع ذلك فهي تزداد توحشاً وإيذاء للبشرية وازدهاراً، وثانياً لا تنس أن الفيروس الصيني يمكن ان يصلك في أي مكان في العالم.