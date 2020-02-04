اخبار الخليج / اخبار اليمن

مصرع وإصابة عشرات الحوثيين في التحيتا بالحديدة

0 نشر
اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع وإصابة عشرات الحوثيين في التحيتا بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصرع وإصابة عشرات الحوثيين في التحيتا بالحديدة

الثلاثاء 4 فبراير 2020

مصرع وإصابة عشرات الحوثيين في التحيتا بالحديدة

الخليج 365

تمكنت القوات المشتركة، مساء الإثنين، من التصدي لهجوم حوثي عنيف على منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا بالحديدة.

Advertisements

 

وأفادت مصادر عسكرية، أن القوات المشتركة نجحت في التصدي للهجوم الحوثي وخاضت اشتباكات عنيفة مع مسلحي المليشيا استمرت لساعات واستخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

 

وأضافت المصادر، أن القوات المشتركة تمكنت من التصدي لهجوم المليشيات وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد حيث سقط عشرات القتلى والجرحى في صفوفها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع وإصابة عشرات الحوثيين في التحيتا بالحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا