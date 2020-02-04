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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصرع وإصابة عشرات الحوثيين في التحيتا بالحديدة الثلاثاء 4 فبراير 2020 الخليج 365 تمكنت القوات المشتركة، مساء الإثنين، من التصدي لهجوم حوثي عنيف على منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا بالحديدة.

Advertisements وأفادت مصادر عسكرية، أن القوات المشتركة نجحت في التصدي للهجوم الحوثي وخاضت اشتباكات عنيفة مع مسلحي المليشيا استمرت لساعات واستخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. وأضافت المصادر، أن القوات المشتركة تمكنت من التصدي لهجوم المليشيات وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد حيث سقط عشرات القتلى والجرحى في صفوفها.

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