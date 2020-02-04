عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السفارة البريطانية تشيد بتدشين الجسر الجوي لنقل المرضى اليمنيين

الثلاثاء 4 فبراير 2020

الخليج 365

أشادت السفارة البريطانية في اليمن، أمس الإثنين ، بتدشين الجسر الجوي الطبي لنقل المرضى اليمنيين إلى العاصمتين الأردنية والمصرية لتلقي العلاج هناك.

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وقالت في بيان لها:" هذه خطوة للأمام بالنسبة لليمن ، خاصةً للذين يحتاجون إلى العلاج المنقذ للحياة".

وأضافت السفارة في بيانها:" هذه ليست سوى الرحلة الأولى و سوف يتبعها المزيد"، موجهة شكرها لمنظمة الصحة العالمية".