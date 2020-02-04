شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : فيديو وصور اوليه للانفجارات التي قلبت معسكر صحن الجن رأسا على عقب قبل قليل في مأرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/04 الساعة 04:51 صباحاً (الخليج 365 - خاص) متعلقات وردنا الان : تفاصيل الانفجارات المتتالية التي هزت العاصمة صنعاء ومأرب بنفس الوقت Advertisements شاهد بالفيديو : قيادي حوثي يعدم مواطن وسط شارع عام في محافظة إب باحثة أوربية تفجر مفاجاة من العيار الثقيل وتكشف الدولة التي تقف وراء الهجوم الصاروخي الغادر الذي استهدف قوات الشرعية في مأرب (تفاصيل حصرية) مستجدات عاجلة اصعب ساعات على الحوثيين في الجوف .. معارك عنيفة وقصف للطيران وسقوط قتلى بينهم قيادي من العيار الثقيل

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