«الغيرة» تدفع سيدة لطعن زوجها

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عدن - ياسمين التهامي - تدفع الغيرة بين الأزواج أحيانًا أحد الطرفين للانتقام من الآخر بطريقة غير متوقعة، وفي هذه المرة، أقدمت زوجة مصرية على طعن زوجها طعنة غائرة بظهره، بسبب غيرتها.
وتطورت المشاجرة بين الزوجين بسبب شك الزوجة في سلوك شريك حياتها، إلى درجة كادت تودى بحياته، حيث تلقى منها طعنة بسكين المطبخ.
جديد اب برس :
ونُقل الزوج إلى المستشفى، فيما تم إلقاء القبض على الزوجة وبدأت التحقيقات معها في الواقعة.
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