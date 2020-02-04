شكرا لقرائتكم خبر عن قبل قليل ...الاعلان عن مكرمة ملكية "سارة" من الملك سلمان... وإعلان حكومي رسمي بشأنها ..."تفاصيل" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قبل قليل ...الاعلان عن مكرمة ملكية "سارة" من الملك سلمان... وإعلان حكومي رسمي بشأنها ..."تفاصيل"

أعلن وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، عن حصول جميع الإعلاميين اليمنيين على مكرمة خاصة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال الإرياني، إن "المكرمة تتمثل في علاج جميع الصحفيين والإعلاميين وعائلاتهم وأقربائهم من الدرجة الأولى (الأب،الأم،الزوجة،الأطفال)".

وأشار إلى أن "المكرمة تشمل جميع الإعلاميين سواء كانوا موظفين في وزارة الإعلام أو في المؤسسات الاعلامية الحكومية أو القنوات القضائية الداعمة للشرعية أو الصحفيين المتواجدين بالمملكة"، موضحا أن "هذه المكرمة تمت بالتنسيق مع وزارة الإعلام السعودية، وسيسري مفعولها ابتداء من يوم الاثنين

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